Переговоры Европы и США по Украине пройдут 23 апреля

Встреча европейских, американских и украинских чиновников по урегулированию конфликта России и Украины в Лондоне пройдет 23 апреля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев будет добиваться «безоговорочного прекращения огня».

Как сообщили источники Bloomberg, в среду в Лондон отправятся госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Кит Келлог. Они встретятся с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и с Украины. План обсуждений находится на стадии завершения и еще может измениться, пишет агентство.

Встреча в Лондоне станет продолжением переговоров Европы, США и Украины в Париже, состоявшихся на прошлой неделе. Стороны обсуждали возможный план урегулирования российско-украинского конфликта. Bloomberg сообщало, что Вашингтон предложил прописать в мирном соглашении отказ Украины от вступления в НАТО, а также сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий. США также призывают смягчить санкции против России после прекращения огня.

По данным The Wall Street Journal, на этой же встрече Украине передали документ «с контурами прочного мира», в который вошли два принципиальных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от членства в НАТО. Вопрос остальных четырех территорий в документе не упоминается. При этом Стив Уиткофф отмечал, что это ключевой аспект для Владимира Путина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Лусине Баласян