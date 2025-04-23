Продажи препаратов от аллергии снизились из-за аномальной погоды

В первом квартале 2025 года россияне купили 20 млн упаковок антигистаминных препаратов, что на 2,4% меньше, чем годом ранее, подсчитала DSM Group. В денежном выражении продажи выросли на 9,3%, до 5,6 млрд руб., что чуть ниже инфляции в сегменте (9,8%).

Годом ранее аптечные сети зафиксировали рост продаж в натуральном выражении на 9,9%. Эксперты связывают снижение с аномальной погодой: из-за резких скачков температуры пациенты с аллергией не всегда понимают, когда нужно принимать лекарства, говорят эксперты.

В топ-5 препаратов вошли «Тералиджен», «Супрастин», «Цетрин», «Донормин» и «Зодак». Примечательно, что «Тералиджен» — нейролептик, но имеет показания при аллергии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Продажи со слезами на глазах».