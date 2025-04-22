Беженцев вычеркнули из туристов

Екатеринбургская городская дума освободила от уплаты туристического налога беженцев c Украины. В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что пока расходовать средства турналога не получается. Среди существенных проблем при его сборе депутаты и участники рынка назвали слишком высокую ставку для хостелов и большой теневой сектор в гостиничном бизнесе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вопрос о введении льгот на уплату туристического налога для беженцев c Украины и из субъектов РФ, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР), на заседании думы Екатеринбурга представила директор департамента финансов администрации города Анна Турунцева. Депутаты решили заслушать вопрос без доклада, поскольку он подробно рассматривался на комиссии по бюджету. Тогда председатель комиссии думы Елена Бондаренко сообщила, что в Екатеринбурге действует один пункт размещения беженцев на Республиканской ул., 1а, где живут 117 человек. По данным госпожи Турунцевой, бюджет после принятия льготы недополучит в 2025 году 419 тыс. руб.

В Екатеринбурге туристический налог составляет 1% от оплаты средства размещения в день, но не менее 100 руб. Ставка налога прогрессивная, к 2029 году он составит 5%. От уплаты освобождены граждане, льготы для которых оговорены в федеральном законодательстве: инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, участники специальной военной операции (СВО). В Екатеринбурге льгота на туристический налог действует для детей до 18 лет. Туристический налог с 2025 года действует в 11 муниципалитетах Свердловской области.

Депутаты Сергей Козлов («Новые люди») и Михаил Вечкензин («Единая Россия») поинтересовались, когда будет принята муниципальная программа, необходимая для использования средств по туристическому налогу. Анна Турунцева пояснила, что средства, полученные от туристического налога, будут использоваться в соответствии с принятой муниципальной программой и целевыми программами города. Депутат от партии «Единая Россия» Тимофей Жуков предложил подключить к обсуждению направлений муниципальной программы и депутатов.

Господин Вечкензин рассказал «Ъ-Урал», что в разрабатываемой муниципальной программе средства будут предназначаться на благоустройство либо развитие туристического кластера. «Иначе мы не сможем тратить их по назначению»,— пояснил он.

«Есть регионы, муниципалитеты, где турналог действует давно, и они очень часто освобождают от уплаты ряд субъектов, потому что это наносит ущерб региону, бизнесу, людям»,— сказал депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев. По его словам, хостелы зачастую работают без прибыли, поэтому налог в первую очередь бьет по ним. Помимо этого он отметил, что документ в текущей редакции не учитывает «звездность» отеля, не предусматривает сбор налога с «частников», сдающих жилье туристам.

Депутат Александр Колесников («Единая Россия») в ответ назвал хостелы и посуточные квартиры «злом», которому стоит уйти. «В тени они — пусть ими налоговая занимается. Есть возможность дополнительно собирать деньги — и хорошо»,— сказал он.

Сергей Козлов напомнил, что в налоговом реестре значатся лишь 132 средства размещения, тогда как всего в городе их около 2 тыс.— такие данные называл в ноябре заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков. Анна Турунцева пояснила, что списки средств размещения ведет комитет по товарному рынку, а их число будет известно после подсчета УФНС сбора налога за первый квартал, ориентировочно в первой декаде мая.

Депутаты одобрили введение льготы большинством голосов.

Возможное расширение льгот на уплату туристического налога обсуждают не только в думе Екатеринбурга. В начале апреля на годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей представитель Федерации рестораторов и отельеров Екатерина Прасова обратилась к врио губернатора Денису Паслеру. Она указала на то, что туристический налог не только несет финансовую нагрузку для средств размещения, но и сложен в администрировании, а для средств низкой ценовой категории сумма налога составляет до 10–20% от всего дохода. Екатерина Прасова предложила расширить льготы по уплате налога на жителей Свердловской области, спортсменов и студентов-очников.

Во время отчета в законодательном собрании Свердловской области уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх спрогнозировала «теневизацию» гостиничного бизнеса из-за введения туристического налога. По ее словам, в аппарат бизнес-омбудсмена поступило 14 обращений от хостелов, цена проживания в которых составляет 200–500 руб. в день, из-за чего размер налога 100 руб. является значительным.

«Вопрос уже не столько об отмене, сколько о расширении льготных категорий и донастройке налога, чтобы его усовершенствовать и трансформировать. Сейчас мы совместно с бизнес-омбудсменом Еленой Артюх делаем запросы и ждем, какой ответ нам дадут»,— рассказала «Ъ-Урал» директор USTA Management Тамара Клишина.

Среди основных проблем туристического налога она назвала отсутствие четких критериев того, как начисляется налог: по плательщику или по количеству проживающих. «Если, допустим, мы оплачиваем налог по платежу, платеж прошел, но бронь отменилась, то мы должны подавать новую декларацию? То есть очень много тонкостей»,— пояснила Тамара Клишина.

Директор гостиницы «Урал» Сергей Дерендяев сообщил «Ъ-Урал», что компания не испытывает сложностей с начислением туристического налога, поскольку настроила программное обеспечение так, чтобы это происходило автоматически. Он добавил, что не видит связи между ценообразованием отелей и введением туристического налога. «Отели платят налог из своей прибыли. Это заработанные нами деньги, которые уходят в бюджет, помимо тех налогов, которые мы платим»,— сказал он.

Анна Капустина