«Для кого-то это неудобство, а для кого-то — вопрос выживания»

В городской думе Екатеринбурга одобрили введение туристического налога на территории города. В первый год он будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в день, а затем постепенно вырастет до 5%. При этом пока мера коснется лишь незначительной части гостиниц, сбор будет обязательным не только для туристов, но и жителей Екатеринбурга, которые захотят заселиться в гостиницы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Туристический налог в Екатеринбурге введут с 2025 года в размере 1% от стоимости средства размещения в день (но не менее 100 руб. в день), а затем с каждым годом будут увеличивать на 1 процентный пункт, пока он не достигнет 5% к 2029 году. Об этом заявила депутатам на заседании гордумы директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

По ее словам, от уплаты налогов будут освобождены категории граждан, льготы для которых оговорены в федеральном законодательстве. Это инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, участники специальной военной операции (СВО).

Помимо этого муниципальный акт освобождает от уплаты налога детей до 18 лет. При этом жители Екатеринбурга, если захотят остановиться в гостиницах, тоже вынуждены будут платить сбор.

Отвечая на вопросы, госпожа Турунцева пояснила, что в будущем по результатам введения налога возможно снижение его ставки, но пока вводится ее рост, предусмотренный федеральным законодательством.

Средства налога «не окрашены», то есть поступают в бюджет в целом и могут расходоваться на любые статьи. Тем не менее тратить их планируют на повышение туристической привлекательности города.

Руководитель фракции «Единой России» Алексей Вихарев предложил создать рабочую группу, которая в том числе займется вопросом расходования средств турналога.

Отдельно депутаты затронули вопрос льгот. Депутат от «Единой России» Александр Альшевских поинтересовался, есть ли возможность расширить перечень льготных категорий граждан и дополнить его, например, пожилыми людьми. Руководитель фракции «Новых людей» Сергей Козлов напомнил, что на профильной комиссии предлагал поправку, касающуюся льгот для многодетных семей. В краткие сроки дополнение не успело получить заключение главы города, необходимое для внесения в думу.

С необходимостью вводить льготы для детей не согласился депутат Александр Колесников.

«Нужно рожать и, наверное, это правильно. Но давайте думать, чтобы в Екатеринбурге больше рожали, а за другие территории пусть бьются их депутаты»,— сказал он.

Господин Колесников подчеркнул, что бюджет из-за льгот теряет часть поступлений от налога, но поддержки среди коллег не получил.

Поправку о льготах для многодетных планируется рассмотреть позднее. «Мы совместно подготовим обращение на главу города. В случае принятия положительного решения — запустим процесс внесения изменений в решение думы»,— рассказал Сергей Козлов «Ъ-Урал». По его словам, в большинстве городов, где введен туристический налог, в нем прописаны льготы для многодетных семей.

На обсуждении профильной комиссии по вопросу введения туристического налога высказывалась представитель отеля Hyatt Елена Акулова. Она отметила, что у средств размещения нет технологической возможности проводить налоговые поступления. Анна Турунцева пояснила депутатам, что администрация совместно с налоговой проведет встречу с отельерами, чтобы разъяснить, как обрабатывать налог.

Как рассказал замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков, сейчас в налоговом реестре значатся лишь 132 средства размещения, тогда как всего их в городе более 2 тыс. В разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» он пояснил, что регистрация в реестре добровольная, а решить эту проблему можно только с помощью доработки федерального законодательства.

Президент уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев считает, что решение о введении налога принято поспешно.

По его словам, в текущей ситуации такое решение ставит участников рынка в неравные условия и оказывается невыгодным для тех средств размещения, которые работают «в белую» и официально зарегистрированы в реестре. Господин Мальцев считает, что в первую очередь сложности, связанные с налогом, коснутся хостелов и отелей невысокой ценовой категории. Их клиенты столкнутся с повышением цены за день приблизительно на 20% и могут перейти на рынок аренды квартир. Дополнительной трудностью станет необходимость вести операционную деятельность, связанную с налогом, поскольку система и штат крупных отелей позволяют приспособиться к нему более легко. «Для кого-то это неудобство, а для кого-то — вопрос выживания»,— сказал он, пояснив, что небольшим средствам размещения найти ресурсы для обработки налога будет гораздо труднее.

«Сейчас наша задача — минимизировать минусы, чтобы плюсы все-таки их превысили», — сказал господин Мальцев.

Он добавил, что эффект от введения туристического налога может проявиться не сразу, а через некоторое время. В частности, могут возникать спорные ситуации, которые не были проработаны, например необходимость размещения в гостиницах пассажиров самолетов при длительной задержке рейса. Он предположил, что в дальнейшем постановлению потребуется доработка с учетом всех особенностей его работы.

Анна Капустина