«Предприниматели говорят о возможной теневизации»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх во время выступления в закособрании региона рассказала об увеличении числа жалоб предпринимателей в 2024 году и предупредила о возможном снижении доходности уральского бизнеса в 2025 году. Бизнес-омбудсмен подчеркнула, что к факторам, сдерживающих развитие компаний, относятся высокие налоги, изменения в законодательстве и дефицит кадров. Аналогичные выводы о состоянии делового климата в регионе ранее сделал Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Число обращений к бизнес-омбудсмену в Свердловской области увеличилось с 1096 в 2023 году до 1993 в 2024 году, сообщила на заседании регионального заксобрания уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Елена Артюх. По ее словам, возросло количество жалоб, касающихся сфер земельных и имущественных отношений (с 15,7% до 16,6% от общего числа), претензий к другим субъектам предпринимательской деятельности (с 8,6% до 10,6%), государственного и муниципального контроля (с 5,8% до 7,2%) и таможенного контроля (с 0,2% до 2,5%). «В 45% случаев были установлены нарушения прав и законных интересов, нам удалось их восстановить или оказать содействие в этом»,— подчеркнула госпожа Артюх.

Бизнес-омбудсмен отметила, что число жалоб по вопросам организации нестационарной торговли в Свердловской области увеличилось с 5,3% в 2023 году до 9,5% в 2024 году. Елена Артюх напомнила, что в июне-июле 2025 года истечет срок большей части договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в Екатеринбурге, после чего в городе «останется в лучшем случае треть или четверть от имеющихся объектов».

«Идет последовательное принятие решений по исключению мест (размещения НТО.— "Ъ-Урал") из схемы. Мы смотрим на эти решения, есть обоснованные, есть не вполне обоснованные, с ними будем продолжать работать»,— заверила она.

Госпожа Артюх добавила, что в аппарат бизнес-омбудсмена поступило обращение от руководителей 14 хостелов в Екатеринбурге, которые заявили о возникших сложностях после ввода туристического налога в области. Уполномоченный пояснила, что размер налога в 100 руб. является значительным для хостелов, в которых стоимость суточного проживания составляет 200-500 руб. Елена Артюх отметила, что в средствах размещения, согласно данным от ассоциации хостелов, проживают не более 30% туристов, с которых можно собрать налог. В основном там останавливаются вахтовики и студенты, которых нельзя причислись к группе туристов.

«Предприниматели говорят о возможной теневизации тех же хостелов, что выгоднее закрыть этот вид бизнеса, приобрести посуточно квартиры и без всякого учета, туристического налога гораздо более доходно продолжать деятельность. Мне бы не хотелось, чтобы в этом направлении развивался наш туризм»,— подчеркнула бизнес-омбудсмен, добавив, что обозначила проблему губернатору Евгению Куйвашеву и, по ее словам, глава региона дал поручение проработать вопрос.

Елена Артюх отметила, что в аппарате бизнес-омбудсмена в регионе прогнозируют усложнение условий ведения бизнеса и возможное снижение его доходности в 2025 году.

«При оценке доходности 51,5% опрошенных предпринимателей сообщили о сохранении его уровня по сравнению с 2023 годом, или отмечают некоторый рост. Однако 48,5% отметили, что стало хуже, или работают с убытком»,— сказала она. Впрочем, по словам госпожи Артюх, по итогам 2024 года 52,9% респондентов видят перспективы сохранения своего дела, 31,3 % ожидают его развитие.

Уполномоченный подчеркнула, что для обеспечения развития бизнеса предприниматели выступают за снижение налогов (42% от общего числа опрошенных), за стабильность и понятность законодательства (37%), за введение мер по воспитанию кадрового потенциала (34,1%) и за доступные кредиты (23,2%).

«Наши предложения по налоговой донастройке и нивелированию некоторых регуляторных рисков предпринимательства были обсуждены мной с губернатором на рабочей встрече, Евгений Владимирович (Куйвашев.— "Ъ-Урал") выдал по ним ряд поручений»,— сказала Елена Артюх.

Схожие выводы о состоянии делового климата в регионе 19 февраля представил СОСПП. По данным опроса предпринимателей, на Среднем Урале существенно выросла доля компаний, которые отметили текущее состояние как «ухудшение» в сравнении с 2023 годом или «стабильно тяжелое»: с 9,8% в 2023 году до 27,1% в 2024 году. Увеличилась доля опрошенных, которые сообщили об отсутствии положительной и отрицательной динамки (с 38,2% до 43,2%).

Среди главных проблем для развития бизнеса большинство предпринимателей выделяют нехватку квалифицированных кадров (66% респондентов), высокую ключевую ставку (42,6%), рост цен поставщиков (45,1%) и международные экономические санкции (37,3%). Несмотря на сложности, 43,9% опрошенных предпринимателей надеются на стабильное развитие и сохранение текущего экономического состояния предприятий. «В целом ответы респондентов отражают созидательный дух и позитивный настрой уральских предпринимателей и бизнесменов»,— считает первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Василий Алексеев