Участок с дачей Фаберже в Осиновой роще выставят на торги

Территорию в Осиновой роще выставят на торги по решению Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. Протокол размещен на сайте ДОМ.РФ.

Речь идет об участке площадью 79,5 тыс. кв. метров. Картографические сервисы свидетельствуют о том, что там расположена дача Фаберже. Построенный в 1900 году дом находится в неудовлетворительном состоянии.

Здание находится в пользовании ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Росимуществу поручено принять решение о прекращении этого права. Организация получит половину денежных средств от сделки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что загранпаспорт Владимира Жириновского выставили на продажу на аукционе.

Татьяна Титаева