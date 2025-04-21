Загранпаспорт Владимира Жириновского выставили на продажу на аукционе
В Санкт-Петербурге советский загранпаспорт бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского выставлен на торги Северного аукционного дома. Начальная цена лота составляет 100 тыс. руб. Аукцион пройдет 27 апреля.
Фото: bidspirit
Документ действовал в период с 1992 по 1997 год. В паспорте, выполненном в коленкоровой обложке с тиснением, 33 страницы. В нем содержатся визы политика, отметки российской пограничной службы, а также автограф господина Жириновского. Несмотря на следы бытования, паспорт находится в хорошем состоянии.
В декабре 2024 года на торги в Санкт-Петербурге выставлялся пиджак господина Жириновского. Аукцион проводило АО «Российский аукционный дом». По итогам торгов покупателя на пиджак политика не нашлось.
Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни в 2022 году в Москве.