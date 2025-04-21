Загранпаспорт Владимира Жириновского выставили на продажу на аукционе

В Санкт-Петербурге советский загранпаспорт бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского выставлен на торги Северного аукционного дома. Начальная цена лота составляет 100 тыс. руб. Аукцион пройдет 27 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bidspirit Фото: bidspirit

Документ действовал в период с 1992 по 1997 год. В паспорте, выполненном в коленкоровой обложке с тиснением, 33 страницы. В нем содержатся визы политика, отметки российской пограничной службы, а также автограф господина Жириновского. Несмотря на следы бытования, паспорт находится в хорошем состоянии.

В декабре 2024 года на торги в Санкт-Петербурге выставлялся пиджак господина Жириновского. Аукцион проводило АО «Российский аукционный дом». По итогам торгов покупателя на пиджак политика не нашлось.

Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни в 2022 году в Москве.