Крайне правая «Альтернатива для Германии» впервые возглавила рейтинг партий ФРГ

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые в истории опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и возглавила рейтинг немецких политических партий, следует из опроса компании Ipsos. В поддержку АдГ высказались 25% респондентов, в то время как консерваторов поддержали 24% опрошенных.

Опрос проводился с 4 по 5 апреля среди 1 тыс. респондентов. Им задали вопрос, за кого бы они проголосовали в случае очередных выборов в Бундестаг.

По данным Ipsos, которые приводит Welt am Sonntag, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) по-прежнему поддерживают 15% опрошенных, партии «Зелёные» и «Левые» — по 11% каждую. За свободную демократическую партию (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) готовы проголосовать не более 5% респондентов — это минимальный барьер для прохождения в немецкий парламент.

По итогам досрочных выборов в Бундестаг, состоявшихся 23 февраля, блок ХДС/ХСС набрал 28,5% голосов. Второе место впервые в истории заняла «Альтернатива для Германии» с 20,8%, а третье — СДПГ. «Зелёные» и «Левые» получили 11,6% и 8,8%, BSW — 4,972%. Консерваторы и социал-демократы ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Из-за затянувшихся обсуждений и отказа будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца от некоторых предвыборных обещаний его рейтинг, согласно различным опросам, стал снижаться.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Немецкие крайне правые догнали победителей».

Лусине Баласян