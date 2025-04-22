Видео-невидимо

Гендиректором «VK (MOEX: VKCO) Видео» назначена телеведущая Марианна Максимовская, которая с 2018 года являлась президентом коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и партнеры». Госпожа Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение новых форматов контента. Участники рынка считают, что на новой должности ей придется в первую очередь заняться оптимизацией затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый гендиректор видеохостинга «VK Видео» Марианна Максимовская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Новый гендиректор видеохостинга «VK Видео» Марианна Максимовская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Российская телеведущая Марианна Максимовская стала новым гендиректором видеохостинга «VK Видео», сообщила компания. Уточняется, что на новой должности она будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение новых форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории. Это новая должность в структуре компании, говорит представитель холдинга: «Ранее за реализацию стратегии отвечала команда "VK Видео", которую курировал Николай Дуксин». Топ-менеджер продолжит работу в должности вице-президента по музыкальным и видеосервисам холдинга и будет отвечать за данное направление, включая его продуктовое, маркетинговое и контентное развитие. Госпожа Максимовская не ответила на вопросы “Ъ”.

VK запустил бета-версию единой платформы «VK Видео» в октябре 2021 года. Два года спустя она вышла из стадии тестирования, а компания начала расширять библиотеку контента, в том числе за счет подписания эксклюзивных контрактов с рядом известных блогеров.

Госпожа Максимовская с 1991 года работала на телевидении, на различных федеральных каналах. В их числе — НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, ТВ6. В 1991 году она была редактором, затем — корреспондентом программы «Телевизионная служба новостей». Год спустя стала корреспондентом программы Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) «Итоги». В 1993 году перешла на НТВ, где проработала в роли ведущей выпусков программы «Сегодня», постоянной ведущей «Герой дня» с 2000 года до смены собственника НТВ в апреле 2001 года.

В течение двух лет вела передачи на телеканале ТВ6, после его закрытия по предложению медиаменеджера Ирены Лесневской перешла на Ren-TV, где до 2014 года вела собственную передачу «Неделя с Марианной Максимовской». Тогда, по данным TNS, доля аудитории «Недели» превысила среднюю долю аудитории телеканала: в субботу вечером (с 19:00 до 20:15) среди зрителей 18+ она составляла 6,8% (среднесуточная аудитория канала РЕН ТВ — 4,5%). В Москве доля передачи достигала 7,9% (4,8% — среднесуточный показатель телеканала; cм. “Ъ” от 2 августа 2014 года).

Год спустя телеведущая заняла должность вице-президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и партнеры», с 2016 года является вице-президентом созданного на основе этой же группы холдинга «Новаком». Два года спустя заняла должность президента ГК. В этих структурах Марианна Максимовская продолжила работать до назначения в VK.

На новой должности госпоже Максимовской придется в первую очередь оптимизировать затраты на контентное наполнение стриминга, считает собеседник “Ъ” на медиарынке.

Например, холдинг в первом полугодии 2024 года отмечал рост выручки от рекламных интеграций в контент собственного производства, а также в шоу партнеров и блогеров в 2,8 раза (см. “Ъ” от 8 августа 2024 года). Аналогичный рост вместе с существенно возросшими затратами на производство и приобретение такого контента отмечался и по итогам 2023 года (см. “Ъ” от 21 марта 2023 года).

«Возможно, команда видеохостинга откажется от стратегии эксклюзивных партнерств с блогерами и производителями шоу»,— уточняет он.

Юлия Юрасова