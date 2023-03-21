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Коммерсантъ FM
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Российский рынок онлайн-игр в 2022 году упал на 80% к 2021 году

Официальный рынок онлайн-игр в России по итогам 2022 года, по предварительной оценке АНО «Цифровая экономика», потерял 80% своего объема, следует из презентации, представленной сегодня, 21 марта. По итогам 2021 года объем российского рынка онлайн-игр составлял 99 млрд руб. Но при успешном развитии событий рынок начнет восстанавливаться уже в перспективе двух-трех лет, считают в АНО: «Этому поможет развитие программ профильного образования в геймдеве и киберспорте, развитие российских платформ, в частности VK Play, и государственные инвестиции в производство контента».

Так, в рамках конкурса на производство национального контента Институт развития интернета (ИРИ) планировал в 2022 году выделить на игровое направление на менее 1 млрд руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно отчету аналитиков компании Newzoo, опубликованному в феврале, по итогам 2022 года глобальный рынок видеоигр впервые за несколько лет показал падение. По итогам года объем рынка составил $184,4 млрд против $194,7 млрд в 2021 году (–4,31% год к году). При этом Newzoo прогнозирует, что уже в ближайшие годы рост продолжится: ожидается, что в 2025 году объем составит $211,2 млрд. В Newzoo считают, что разработчики игр изменят подход к коммерциализации игр, перейдя к гибридной модели монетизации.

Никита Королев, Юлия Тишина

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