У экс-замглавы Ростовской области арестовали имущество на более 276 млн рублей

Стоимость имущества семьи бывшего замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, на которое суд наложил арест, превысила 276,5 млн руб. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кушнарев в зале суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Виталий Кушнарев в зале суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы арестовал у фигуранта мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, автомобиль LandCruiser 200, итальянское охотничье ружье Benelli Raffaello. Также в списке числится квартира в Ростове-на-Дону, земельные участки и ряд нежилых помещений в Ростовской области и Москве.

Господина Кушнарева задержали в ноябре 2024 года при получении взятки на 27 млн руб. Тогда же возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ. По версии следствия, фигурант потребовал 95 млн руб. от директора ООО «Т-Транс» за беспрепятственный прием работ по ремонту и строительству дорог на территории региона. Затем он должен был получать по 2 млн руб. в месяц.

Позже при обыске у экс-замгубернатора изъяли пистолет «Кольт». Так как разрешения на оружие у господина Кушнарева не было, к делу добивалось обвинение в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Рассматривать дело суд в Ростове-на-Дону начал вчера, 21 апреля. Виталий Кушнарев отказался комментировать обвинение, заявив, что его позиция прояснится «в ходе судебного разбирательства».

Подробнее — в материале «Ъ» «Цена контракта».

Никита Черненко