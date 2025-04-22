Огненное ДТП с грузовиками парализовало движение по трассе М-11

В десятом часу утра 22 апреля на 196-м км автодороги М-11 «Нева» у грузовика Mercedes-Benz на ходу взорвалось колесо, сообщает ГУ МВД РФ по Тверской области. В результате фура врезалась в большегруз Sitrac, который перевозил экскаватор. Следом китайский грузовик протаранил впереди идущий кроссовер Omoda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия огненного ДТП на трассе М-11, где столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Один из большегрузов выгорел дотла.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Тверской области Последствия огненного ДТП на трассе М-11, где столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Один из большегрузов выгорел дотла.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Тверской области

После ДТП автомобили загорелись, пострадал 43-летний водитель немецкой иномарки. Его грузовик сгорел дотла. Прибывшие на место сотрудники МЧС потратили почти час на тушение пожара. В связи с аварией сотрудники ГАИ обеспечивали объезд через 208-й км трассы М-11. Позже удалось открыть одну полосу для движения. Тем не менее, проехать из Петербурга в сторону Москвы до сих пор затруднительно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 22 апреля на петербургском КАД грузовик, перевозивший пиво, столкнулся с легковым автомобилем. Банки с пенным от удара вылетели на проезжую часть. Некоторые из них лопнули, образовалось небольшое озеро.

Андрей Маркелов