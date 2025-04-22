Водители в гневе: озеро из пенного образовалось на КАД после ДТП с фурой
Около половины шестого утра 22 апреля на 47-м км внутреннего кольца КАД, рядом с Кудрово, груженная пивом фура столкнулась с легковушкой, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате происшествия обошлось без пострадавших.
Тем не менее банки с пивом выпали на проезжую часть, некоторые из них лопнули, из-за чего на проезжей части образовалось небольшое озеро. В итоге проехать по первой и второй полосе оказалось невозможно.
Как уточнил «Ъ-СПб» один из свидетелей ДТП, на данный момент на участке работают сотрудники ГАИ и аварийные службы, они убирают последствия «пенной вечеринки».
Из-за аварии образовалась серьезная пробка длиной более 11 км, она начинается от Пискаревского проспекта и заканчивается на Ленинградской улице.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель KIA на Ленинском проспекте сбил подростка на электросамокате, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.