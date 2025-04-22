Водители в гневе: озеро из пенного образовалось на КАД после ДТП с фурой

Около половины шестого утра 22 апреля на 47-м км внутреннего кольца КАД, рядом с Кудрово, груженная пивом фура столкнулась с легковушкой, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия столкновения легковушки и фуры, после которого на КАД образовались серьезные пробки и озеро из пенного Фото: Ильфат Фагизов Последствия столкновения легковушки и фуры, после которого на КАД образовались серьезные пробки и озеро из пенного Фото: Ильфат Фагизов Следующая фотография 1 / 2 Последствия столкновения легковушки и фуры, после которого на КАД образовались серьезные пробки и озеро из пенного Фото: Ильфат Фагизов Последствия столкновения легковушки и фуры, после которого на КАД образовались серьезные пробки и озеро из пенного Фото: Ильфат Фагизов

Тем не менее банки с пивом выпали на проезжую часть, некоторые из них лопнули, из-за чего на проезжей части образовалось небольшое озеро. В итоге проехать по первой и второй полосе оказалось невозможно.

Как уточнил «Ъ-СПб» один из свидетелей ДТП, на данный момент на участке работают сотрудники ГАИ и аварийные службы, они убирают последствия «пенной вечеринки».

Из-за аварии образовалась серьезная пробка длиной более 11 км, она начинается от Пискаревского проспекта и заканчивается на Ленинградской улице.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель KIA на Ленинском проспекте сбил подростка на электросамокате, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Андрей Маркелов