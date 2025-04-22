Минэнерго: в Карелии, Хакасии и Пензенской области могут запретить майнинг

Карелия, Пензенская область и Хакасия выразили интерес к введению запрета на майнинг, сообщили «РИА Новости» в Минэнерго. Ведомство не уточнило, идет ли речь о постоянном или временном запрете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это те регионы, которые в принципе выразили интерес к введению запрета и обращались с такими запросами»,— пояснили в пресс-службе министерства.

О том, что «два-три региона» выразили такое желание, также заявил ТАСС директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов, но подробности он не привел.

С 1 ноября 2024 года в России легализовали майнинг. При этом его полностью запретили в десяти регионах, еще в трех — частично (в осенне-зимний период). Ограничения до марта 2031 года действуют в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В марте 2025-го правительство смягчило запрет на майнинг в некоторых регионах. С 7 апреля был полностью запрещен майнинг на юге Иркутской области.

Подробности — в материале «Ъ» «Иркутск отключает майнеров».