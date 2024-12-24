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Коммерсантъ FM
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Правительство запретило майнинг в десяти регионах России до 2031 года

Правительство утвердило постановление о введении ограничений на майнинг криптовалюты в 13 регионах. В десяти регионах введен полный запрет, в трех ограничения распространяются только на часть территорий. С постановлением ознакомился ТАСС, официально документ не публиковался.

Запрет на майнинг с начала 2025 года и до 15 марта 2031 года будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Добыча криптовалюты также запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения для них будут действовать в пики энергопотребления: в 2025 году — с 1 января по 15 марта, в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Правительство сообщило ТАСС, что перечень регионов не окончательный. Его могут корректировать по решению правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Целью называется сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности.

О планах ограничить майнинг в 13 регионах правительство сообщало в ноябре. Тогда приводился тот же перечень субъектов, за исключением Иркутской области. Предполагалось, что запрет там будет действовать на всей территории. В итоговом документе ограничение распространяется только на часть региона.

О регулировании майнинга в России — в материале «Ъ» «Майнинг отправят на зимовку».

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