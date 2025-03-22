Правительство смягчило запрет на майнинг в некоторых регионах

Правительство России разрешило добывать криптовалюту в регионах, где введен запрет на майнинг, при условии использования собственной генерации электроэнергии. Ограничения на майнинг криптовалют действуют в 13 регионах.

Как сказано в постановлении правительства, для майнинга в регионах с запретом должна использоваться электроэнергия, сгенерированная не в Единой энергетической системе России. Кроме того, должно быть подтверждение регулятора.

С 1 ноября 2024 года в России легализован майнинг. При этом в 10 регионах введен полный запрет на добычу криптовалют, еще в трех — частичный. Ограничения до марта 2031 года действуют в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Биткойны прорастают на фермах».