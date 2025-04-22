Свердловские депутаты поспорили из-за создания скейт-парка из памятника Ленину

Руководитель фракции КПРФ в заксобрании Свердловской области Александр Ивачев призвал власти остановить «войну с памятниками» Владимиру Ленину в регионе. Коммунист озвучил инициативу на заседании областного парламента. «Площадь в Верхней Пышме превратили в скейт-парк, из постамента памятника Владимиру Ленину сделали рампу, по которой, по задумке создателей, молодежь должна скакать на досках. Любому нормальному человеку не надо объяснять, что плясать в церкви или жарить сосиски на Вечном огне — это не самая лучшая идея»,— отметил господин Ивачев.

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Депутат добавил, что несмотря на опровержение информации о планах мэрии Верхней Пышмы создать рампу из постамента памятника, объект в действительности был возведен. «На сайте администрации Верхней Пышмы висит информация, что никакого скейт-парка нет, что это фейк, что это в нейросетях нарисованная картинка. Не могут органы власти так откровенно вводить в заблуждение население, это подрывает основу государства»,— сказал Александр Ивачев.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Алексей Свалов подчеркнул, что КПРФ преследуют «фантомные боли», и призвал коммунистов изучить ГОСТ скейт-парков. «Изменения, которые там есть, не могут быть приняты с точки зрения эксплуатации этого памятника и постамента как рампы, потому что есть ГОСТ. Весь ваш хайп исключительно деятельность вашей партии»,— сказал он. Господин Свалов добавил, что скейтеров на рампу запустили «за деньги представители одного из СМИ».

С этим депутат призвал представителей КПРФ в Госдуме не поднимать вопросы о сохранении истории и наследия Советского Союза в Верхней Пышме. «Столько, сколько сделано в Верхней Пышме, ни один из ваших депутатов, которые там есть, в жизни даже не сделал»,— подчеркнул Алексей Свалов.

Информация о создании рампы для скейтбордистов вокруг памятника Владимиру Ленину возле ДК Металлург появилась в СМИ в пятницу, 18 апреля. Издание 66.ru, со ссылкой на сооснователя и партнера проектного бюро М4 Андрея Кобзева, сообщило, что проектировщики приняли решение использовать концепцию интеграции и совместить историю и современное общественное пространство. «Мы и администрация переживали, как сделать так, чтобы никого не оскорбить»,— цитирует издание господина Кобзева. Спустя сутки депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина призвала привлечь к уголовной ответственности тех, кто разрешил сделать из памятника Владимиру Ленину рампу для скейтеров.

В мэрии Верхней Пышме подтвердили, что вокруг памятника реализуется проект по созданию комфортной среды, однако подчеркнули, что визуализация скейтбордистов является «чей-то недоброй шуткой». «Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Владимиру Ленину, скейтпарк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы»,— заявил председатель местной думы Иван Зернов (ЕР).

Представители КПРФ в 2024-2025 годах трижды призывали власти повлиять на вопросы, связанные с Владимиром Лениным в муниципалитетах Свердловской области. Так, коммунисты обратились к тогда еще губернатору Евгению Куйвашеву с предложением отправить в отставку мэра Ирбита Николая Юдина в связи с планами градоначальника переименовать площадь в честь Владимира Ленина, вернуть демонтированный монумент вождю на площадь Победы в Ревде и снять костюмы Деда Мороза с памятника Владимиру Ленину в Ирбите.

Василий Алексеев