Нина Останина требует наказать решивших сделать из памятника Ленину рампу для скейтеров

Депутат Госдумы от региональной группы Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей партсписка КПРФ Нина Останина в своем Telegram-канале призвала привлечь к уголовной ответственности тех, кто разрешил сделать из памятника Владимиру Ленину рампу для скейтеров в городе Верхняя Пышма Свердловской области. По данным СМИ, проект был согласован местной администрацией и реализован в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Политик обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову и врио губернатора Свердловской области, экс-главе Оренбуржья Денису Паслеру с просьбой разобраться в ситуации и провести проверку законности данного решения.

Андрей Сазонов