Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нина Останина требует наказать решивших сделать из памятника Ленину рампу для скейтеров

Депутат Госдумы от региональной группы Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей партсписка КПРФ Нина Останина в своем Telegram-канале призвала привлечь к уголовной ответственности тех, кто разрешил сделать из памятника Владимиру Ленину рампу для скейтеров в городе Верхняя Пышма Свердловской области. По данным СМИ, проект был согласован местной администрацией и реализован в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Политик обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову и врио губернатора Свердловской области, экс-главе Оренбуржья Денису Паслеру с просьбой разобраться в ситуации и провести проверку законности данного решения.

Андрей Сазонов

Новости компаний Все