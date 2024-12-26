В Ирбите снимут новогодние костюмы с памятников Ленину и Екатерине II

Власти Ирбита (Свердловская область) приняли решение снять костюмы Деда Мороза и Снегурочки с памятников Владимиру Ленину и Екатерине II после массовой критики, сообщил глава города Николай Юдин на своей странице «ВКонтакте».

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Господин Юдин принес извинения жителям, которых администрация обидела своими действиями и сказал, что перед Новым Годом «нужно быть добрее», но отметил, что были и положительные отзывы. «Хочу еще раз подчеркнуть: "переодев" памятники Екатерине II и В.И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины II, ни Ленина В.И.!!! Такая практика была и есть в других городах»,— отметил глава города, приведя в пример памятник Юрию Долгорукому в Москве.

Напомним, костюмы собирались снять после праздников, а администрации Ирбита подчеркнули, что не собирались оскорблять чувства местных жителей вне зависимости от того, каких взглядов они придерживается.

Ирина Пичурина