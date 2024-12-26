Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ирбите снимут новогодние костюмы с памятников Ленину и Екатерине II

Власти Ирбита (Свердловская область) приняли решение снять костюмы Деда Мороза и Снегурочки с памятников Владимиру Ленину и Екатерине II после массовой критики, сообщил глава города Николай Юдин на своей странице «ВКонтакте».

Предыдущая фотография

Фото: «Ирбит. Официально» / vk.com

Фото: «Ирбит. Официально» / vk.com

Следующая фотография
1 / 2

Фото: «Ирбит. Официально» / vk.com

Фото: «Ирбит. Официально» / vk.com

Господин Юдин принес извинения жителям, которых администрация обидела своими действиями и сказал, что перед Новым Годом «нужно быть добрее», но отметил, что были и положительные отзывы. «Хочу еще раз подчеркнуть: "переодев" памятники Екатерине II и В.И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины II, ни Ленина В.И.!!! Такая практика была и есть в других городах»,— отметил глава города, приведя в пример памятник Юрию Долгорукому в Москве.

Напомним, костюмы собирались снять после праздников, а администрации Ирбита подчеркнули, что не собирались оскорблять чувства местных жителей вне зависимости от того, каких взглядов они придерживается.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...