В Верхней Пышме опровергли планы по созданию скейт-парка из памятника Ленину

Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) опровергли информацию о планах по созданию рампы для скейтеров из постамента памятника Ленину, назвав распространяемые в сети фото и видео фейком, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скейт-рампа вокруг памятника Ленину

Фото: Пресс-служба Legato Construction Скейт-рампа вокруг памятника Ленину

Фото: Пресс-служба Legato Construction

Ранее в СМИ появилась информация о создании рампы для скейтбордистов вокруг памятника Ленина возле ДК Металлург. Издание 66.ru, со ссылкой на сооснователя и партнера проектного бюро М4 Андрея Кобзева, сообщило, что проектировщики приняли решение использовать концепцию интеграции и совместить историю и современное общественное пространство.

«Таких памятников очень много по стране, но в вашей Верхней Пышме теперь будет уникальный образец. Для молодого поколения такое прочтение истории вызовет в том числе и интерес к личности Ленина. Мы и администрация переживали, как сделать так, чтобы никого не оскорбить»,— сообщил изданию сооснователь проектного бюро.

Однако, в администрации отметили, что на участке ведутся строительные работы, поэтому проход на территорию закрыт. Вокруг памятника реализуется проект по созданию комфортной среды, за который проголосовали горожане. «Скорее всего, визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейтпарк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы»,— заявил председатель гордумы Иван Зернов.

Полина Щуцкая