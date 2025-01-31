Суд арестовал военпреда Минобороны по делу о взятках свыше 14 млн рублей

По ходатайству военного следователя СКР суд заключил под стражу начальника одного из военных представительств Минобороны России Сергея Болгарева по подозрению в получении взяток размером в 14 млн руб. Он получал их в течение шести лет, полагают в Следственном комитете.

Уголовное дело о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) расследуют военные следователи СКР. Если вина подозреваемого подтвердится, то ему грозит штраф до 5 млн руб. и лишение свободы сроком до 15 лет. Расследование контролирует Главное военное следственное управление СКР.

Следствие установило, что с 2017 по 2023 год Минобороны заключило больше десяти госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Общая сумма контрактов — свыше 500 млн руб. Организации обязались поставлять продукцию, которой в том числе будут обеспечивать военных, участвующих в боевых действиях.

В числе привлеченных предприятий оказался пятигорский завод «Импульс». Его поставки должен был проверять и принимать Сергей Болгарев, который, по версии следствия, занимался этим только формально и покровительствовал организации. За свою помощь фигурант получал взятки от гендиректора завода Сергея Кузьменко. На время расследования его арестовали.

Подробнее о громких делах в Минобороны — в материале «Ъ» «Следователи пришли к военачальникам».