Мошенники предлагают школьникам фейковые ответы на ЕГЭ и ОГЭ

Несколько десятков закрытых Telegram-каналов и более 100 сайтов с платными ответами к ОГЭ и ЕГЭ использовали мошенники для получения личных данных школьников и их родителей. Об этом рассказал руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Мошенники используют сезон сдачи основного и единого государственных экзаменов в апреле—июне для фишинга персональных данных. В этом году количество фишинговых сайтов и каналов может вырасти втрое»,— сказал господин Аникушин в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что некоторые сайты оснащены системой проверки электронных почт. Также существует риск получения файлов с вредоносным программным обеспечением и получения доступа к устройству пользователя. Господин Аникушин напомнил, что контрольно-измерительные материалы печатаются в изолированном и охраняемом помещении, информация из которого не может проникнуть в сеть. Поэтому в лучшем случае жертва получит прошлогодние ответы и разочарование на экзамене.

О других уловках мошенников в отношении детей и подростков — в материале «Кибермошенники пошли в школу».

Екатерина Отрашкевич