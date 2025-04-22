Умер Зураб Церетели

Умер скульптор, художник-монументалист, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Ему был 91 год. О смерти скульптора сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российской академии художеств Зураб Церетели

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Российской академии художеств Зураб Церетели

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Да, это случилось сегодня в половине второго ночи»,— рассказал господин Шагулашвили «Интерфаксу», не приведя подробностей. Он добавил, что решение о прощании и похоронах примут позднее.

Зураб Церетели окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. В 1963–1964 годах работал в оформительском цехе Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии. В 1964 году прошел обучение во Франции. Начал работать в области монументального искусства в конце 1960-х годов.

В России находится несколько его скульптур и монументально-декоративных произведений. В их числе: памятник Петру Первому, монумент «Дружба навеки» (в честь двухсотлетия присоединения Грузии к России) и мемориальный комплекс на Поклонной горе в Москве, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, памятник Александру Пушкину в Апатитах, мозаичный бассейн «Морское дно» в Ульяновске. Участвовал в разработке оформления гостиничного комплекса «Ялта-Интурист», а также гостиницы «Спорт» (существовала в 1979–2004 годах) и гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве. Помимо этого его скульптуры расположены в том числе в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции и Японии.

Был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. В 1992 году был назначен президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, в 1996 году его избрали послом доброй воли ЮНЕСКО. Возглавлял Российскую академию художеств с 1997 года. Является лауреатом двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии РФ (1996). В 2003 году президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.