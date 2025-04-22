Китайский автобренд Hongqi открыл новый дилерский центр на Кушелевской дороге

Китайский автомобильный бренд Hongqi провел ротацию дилеров в Петербурге, открыв новый автосалон на Кушелевской дороге и закрыв при этом другой дилерский центр на Витебском проспекте. Об изменениях 22 апреля сообщил специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Таким образом, количество дилерских центров марки в Петербурге не изменилось — их осталось четыре. Однако теперь на юге города бренд не присутствует. Его дилерские центры располагаются в северной части Петербурга, в центре и в Кудрово, отмечают эксперты.

По итогам прошлого года продажи Honggi в Петербурге увеличились в 3,4 раза по сравнению с 2023 годом — было реализовано 873 новых автомобиля. За первый квартал 2025-го бренд демонстрирует рост продаж на 29% по отношению к январю-марту 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге реализовали первые автомобили китайского бренда Jaecoo, собранные на «Автозаводе АГР» — бывшей площадке южнокорейской Hyundai.

Андрей Цедрик