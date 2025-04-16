В Петербурге реализовали первые автомобили бренда Jaecoo с «Автозавода АГР»

В Петербурге продали первые автомобили китайского бренда Jaecoo, собранные на «Автозаводе АГР» (бывшей площадке южнокорейской Hyundai). Об этом 16 апреля в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Денис Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первые автомобили китайского бренда Jaecoo, собранные на «Автозаводе АГР» в Санкт-Петербурге

Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Первые автомобили китайского бренда Jaecoo, собранные на «Автозаводе АГР» в Санкт-Петербурге

Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

По словам господина Гаврилова, в марте в городе было зарегистрировано 15 автомобилей Jaecoo российского производства. Весь объем пришелся на модель J7.

По итогам первого весеннего месяца доля петербургских Jaecoo в общем объеме продаж марки в городе составила 15%, отметил также эксперт рынка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автомобили Jaecoo с петербургского «Автозавода АГР» начали поставлять дилерам. Автовозы с новыми машинами были замечены на Левашовском шоссе неподалеку от территории предприятия в первой декаде апреля.

Андрей Цедрик