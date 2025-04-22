На Камчатке предупреждают о возможном усилении активности Ключевской сопки

Вулканологи на Камчатке оценили опасность самого высокого вулкана Евразии, Ключевской сопки, и рекомендовали не приближаться к нему. Возможно дальнейшее усиление активности, излияние лавы на склон вулкана и пепловые выбросы на высоту до километра, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Верещака / ТАСС Фото: Елена Верещака / ТАСС

«По данным ученых, в 2025 году впервые термальная аномалия в вершинном кратере вулкана была зафиксирована 30 марта, потом 4 и 9 апреля. Свечение в кратере вулкана впервые было отмечено 20 апреля. В последующую ночь отмечалось частое свечение в ночное время, что свидетельствует о постепенном заполнении кратера раскаленной лавой, порождающее стромболианскую деятельность»,— сказано в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что сейчас групп туристов в районе вулкана не зарегистрировано. Спасатели призывают отказаться от самостоятельного посещения и восхождения на Ключевскую сопку.

О начале извержения сообщали вчера в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Ученые установили желтый код авиационной опасности. В последний раз Ключевская сопка извергалась осенью 2023 года.

Екатерина Отрашкевич