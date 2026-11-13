Бизнес в Севастополе отключат от света на сутки

Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщил на заседании регионального правительства, что ситуация с электроснабжением в Севастополе остается тяжелой. По его словам, из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры в город не поступает до 50% необходимой мощности. Кроме того, энергосистема продолжает подвергаться атакам со стороны вооруженных сил Украины, поэтому прогнозировать ее работу на длительный срок, а также равномерно распределять электроэнергию между всеми районами и соблюдать графики сейчас невозможно.