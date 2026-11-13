Минюст внес грузинскую партию «Дроа!» в список нежелательных
Минюст России внес в список нежелательных организаций грузинскую партию «Дроа!» и американский фонд Чарльза Кеттеринга (Charles F. Kettering Foundation). Это следует из данных на сайте ведомства.
Генпрокуратура признала деятельность «Дроа!» нежелательной в России 5 ноября. По версии надзорного ведомства, представители партии придерживаются «русофобских позиций» и ставят целью дискредитацию действий России на грузинском направлении, а также обвиняют Россию «в оккупации Абхазии и Южной Осетии».
«Дроа!» (нежелательная в РФ организация) была зарегистрирована в Грузии в 2021 году в статусе политической партии, она входит в оппозиционный альянс «Коалиция за перемены». По данным Генпрокуратуры, партия ориентирована на «разоблачение связей местной правящей элиты с Россией», демонтаж однопартийной системы Грузии и продвижение ускоренной интеграции страны в Евросоюз.