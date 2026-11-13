Минюст внес грузинскую партию «Дроа!» в список нежелательных

«Дроа!» (нежелательная в РФ организация) была зарегистрирована в Грузии в 2021 году в статусе политической партии, она входит в оппозиционный альянс «Коалиция за перемены». По данным Генпрокуратуры, партия ориентирована на «разоблачение связей местной правящей элиты с Россией», демонтаж однопартийной системы Грузии и продвижение ускоренной интеграции страны в Евросоюз.