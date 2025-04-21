На Камчатке началось извержение высочайшего вулкана Евразии

20 апреля началось взрывное извержение стромбольского типа Ключевского вулкана, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Свечение над кратером вулкана было впервые отмечено в 10:04 UTC (22:04 по камчатскому времени) 20 апреля. Температура тепловой аномалии над вулканом увеличилась»,— говорится в сообщении KVERT.

Группа продолжает следить за событиями на вулкане. Для вулкана пока установлен жёлтый код авиационной опасности.

Высота Ключевского вулкана – самого высокого действующего вулкана Евразии, около 4 800 метров над уровнем моря. Он находится почти в 400 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Расстояние от исполина до ближайшего населённого пункта – посёлка Ключи – 30 км. В последний раз Ключевская сопка извергалась осенью 2023 года.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский