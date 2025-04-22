Соцфонд: часть россиян получат пенсию за май досрочно

Социальный фонд сообщил, что до 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым пенсия приходит через банк с 1 по 5 число. С 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по обычному графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В пресс-релизе Соцфонда уточняется, что досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая.

По данным Соцфонда, на начало 2025 года в стране было зарегистрировано 41,17 млн пенсионеров, они составляют 28,18% населения. С 2026 года страховые пенсии будут индексировать два раза в год.

Об индексации выплат — в публикации «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».