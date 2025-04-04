Более 28% населения России являются пенсионерами

В России на начало 2025 года зарегистрировано 41,17 млн пенсионеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ (СФР). На 1 января этого года по оценке Росстата в России проживало 146 млн 119 тыс. постоянных жителей. Соответственно пенсионеры составляют 28,18% населения России.

Большинство из пенсионеров (33,38 млн) получают страховые выплаты по старости. Еще 2,19 млн — по инвалидности, 1,46 млн — по потере кормильца. Социальные пенсии выплачиваются 3,47 млн россиян.

В начале 2025 года пенсии были повышены на 7,3%, их средний размер сейчас составляет почти 24 тыс. руб. Однако из-за инфляции, которая оказалась выше прогнозов, президент Владимир Путин в начале года поручил правительству проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%. Кроме того с 2026 года планируется перейти на двухэтапную индексацию страховых пенсий. С 1 февраля выплаты будут индексировать по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.

Подробности — в публикации «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».