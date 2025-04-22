Рецидивист обстрелял двух прохожих из пневматического пистолета в Бокситогорске

В девятом часу вечера 21 апреля из больницы в полицию Бокситогорска поступила телефонограмма об обращении 15-летнего подростка с травмой спины и 22-летнего молодого человека с травмой предплечья, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Правоохранители выяснили, что в шестом часу вечера неизвестный у пешеходной дорожки рядом с домом 11 по Садовой улице неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял прохожих из пневматического пистолета и скрылся. Около 23:00 злоумышленника задержали в квартире дома 22 по Социалистической улице.

Нападавшим оказался ранее судимый 35-летний местный житель. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). У задержаного изъяли пневматический пистолет, банку со стальными шариками и два газовых баллончика.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что нетрезвый водитель питбайка дважды выстрелил в воздух на Балтийском бульваре в Петербурге. В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов