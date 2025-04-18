Пьяный водитель питбайка дважды выстрелил в воздух на Балтийском бульваре

В первом часу ночи 17 апреля в полицию поступило сообщение, что у дома 4 по Балтийскому бульвару неизвестный разъезжает на питбайке и стреляет в воздух, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители задержали 27-летнего петербуржца с улицы Героев.

Его заподозрили в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил в воздух из сигнального пистолета «Пионер». Оружие направили на исследование. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неизвестные жестоко избили жителя Ленобласти и выстрелили в него из пневматики. Пострадавший 48-летний житель деревни Мыза обратился в больницу самостоятельно. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов