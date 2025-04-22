«Дональд Трамп нашел союзника в борьбе с Китаем»

В Белом доме сообщили о прогрессе на пути к торговому соглашению между США и Индией. Вице-президент Джей Ди Вэнс и премьер-министр Нарендра Моди позитивно оценили переговоры вокруг тарифной политики Вашингтона. «Стороны определили дорожную карту для обсуждения общих экономических приоритетов»,— говорится в заявлении Белого дома. Джей Ди Вэнс прибыл в Индию с четырехдневным визитом 21 апреля. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин рассуждает о перспективах союза двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В разгар экономической войны с Китаем администрация США пытается перетянуть на свою сторону другую ключевую державу Азии — Индию. И едва ли не главную роль в этом должен сыграть вице-президент Джей Ди Вэнс, который совершает четырехдневный визит в эту страну и в понедельник провел переговоры с главой ее правительства Нарендрой Моди. Вэнс — идеальный кандидат для выполнения любых, даже самых сложных миссий на этом направлении. Его жена Уша — индианка. И тот факт, что в поездке вице-президента сопровождают и она, и их дети, сразу создает благоприятный эмоциональный фон.

Но никакой эмоциональный фон не обеспечил бы успех миссии, если бы параллельно не существовал фон политический. А он для американо-индийского сближения как никогда благоприятен.

И причина этого — антикитайский настрой администрации Дональда Трампа. Здесь Дели и Вашингтон могут легко найти общий язык. Для Индии КНР наряду с Пакистаном — традиционный геополитический противник. И хотя в последнее время острых конфликтов с Пекином удается избегать, напряженность никуда не делась. А кроме того, между Индией и Китаем идет ожесточенная борьба за влияние в регионе. Интересы стран сталкиваются и на Шри-Ланке, и на Мальдивах, и в Непале, и в Бангладеш, и это далеко не полный список.

И вот сейчас с учетом взглядов Трампа и его команды появляется шанс заключить с США своего рода антикитайский альянс. В военном и политическом плане сближение Дели и Вашингтона шло уже давно, но теперь возникли предпосылки для создания американо-индийского экономического тандема. В ходе визита Вэнса было подтверждено, что готовится подписание двустороннего соглашения, которое должно довести торговый оборот между Индией и США до $500 млрд ежегодно, что уже сравнимо с объемом китайско-американской торговли. Точнее, с тем уровнем, на каком она была до того, как Вашингтон и Пекин развязали торговую войну.

Индийцы открыто заявляют о своих целях — привлечь в страну американские компании, которые вынуждены сейчас уходить из Китая. Команду Трампа такой сценарий вполне устраивает, как и то, что в Дели не стали отвечать встречными пошлинами на введенные США тарифы, а предпочли договариваться, в чем-то идя на уступки.

Это именно тот подход, к которому Белый дом призывает все остальные государства. И есть большая вероятность, что индийский пример окажется заразительным. В Пекине это уже почувствовали. Неслучайно именно во время визита Вэнса в Индию министерство торговли Китая выступило с необычным заявлением, осуждая государства, которые пытаются проводить политику «умиротворения» Вашингтона, идут по пути уступок и компромиссов. Но маловероятно, что в Дели к этому предостережению прислушаются.

Здесь возникает еще один вопрос. А какие последствия американо-индийское сближение будет иметь для Москвы, которая считает Дели одним из своих ключевых партнеров на «глобальном Юге»? Пока явных угроз не видно. В отличие от администрации Джо Байдена, команда Трампа не зациклена на борьбе с Россией — для нее куда важнее противостояние с Китаем. И трудно себе представить, что сегодня Вашингтон станет ультимативно требовать от Дели отказаться, например, от закупок российской нефти. Главным же индикатором того, на каком уровне находятся сейчас российско-индийские отношения, станет участие или неучастие премьер-министра Моди в торжествах в Москве, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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Максим Юсин