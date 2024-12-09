Сотрудники ГАИ прервали вечеринку стритрейсеров у «Газпром Арены»

Сотрудники ГАИ прервали шумную вечеринку стритрейсеров на Крестовском острове, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В ходе рейда правоохранители проверили более 50 машин и составили несколько десятков административных протоколов.

Семерых водителей отправили на медицинское освидетельствование. Несколько гонщиков отказались проходить тест на употребление алкоголя, за что на них составили административные протоколы по статье 12.26 КоАП РФ.

Им грозит штраф и лишение водительских прав сроком до двух лет. Еще семь машин забрали на штрафстоянку. В ГАИ заподозрили, что у машин подделали номера агрегатов.

Если догадки правоохранителей подтвердятся, то владельцев автомобилей ждет уголовная ответственность по статье 326 УК РФ («Подделка или уничтожение уничтожение идентификационного номера транспортного средства»).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о похожем рейде ГАИ в октябре. Тогда рядом с «Газпром Ареной» нашли более 40 нарушителей, девять машин отправили на спецстоянку.

Андрей Маркелов