Суд в США признал Google монополистом на рынке онлайн-рекламы

Google незаконно доминировала на двух рынках технологий онлайн-рекламы, постановила окружной судья Леони Бринкема в Александрии, штат Виргиния. Это решение суда позволит властям США добиваться от корпорации продажи сервиса Google Ad Manager, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Судебный процесс о незаконной монополизации рынка онлайн-рекламы со стороны Google стартовал в сентябре прошлого года. Иск к компании подали Министерство юстиции США и 17 штатов. Они обвинили Google в монополизации рынка рекламных инструментов, в частности серверов объявлений издателей и рекламных сетей рекламодателей, а также в захвате контроля над рекламными биржами. В итоге судья согласилась со всеми доводами истцов.

Это решение суда стало очередным ударом по Google, которую федеральный суд уже признал монополистом в августе 2024 года. В апреле в Вашингтоне начнется еще одно судебное разбирательство в отношении Google, в рамках которого будет рассмотрено требование Минюста о продаже компанией бизнеса, связанного с браузером Chrome.

Подробнее о деле в отношении Google — в материале «Рекламный суд».

Кирилл Сарханянц