Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в интервью ТАСС сказал, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отразят в российских единых учебниках по истории. Господин Мединский является одним из авторов учебников. Он отметил, что Дональд Трамп «точно вошел в историю».

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России...»,— сказал господин Мединский.

20 апреля, в воскресенье, Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе. 21 апреля господин Трамп вновь предположил, что соглашение о мире может быть достигнуто в ближайшее время.

По данным иностранных СМИ, администрация США оказывает давление на Киев с целью принять предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования. В числе условий этого плана называются признание присоединения Крыма к России и отказ Украины от вступления в НАТО.