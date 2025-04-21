WSJ: Киеву предложили признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине условия для завершения конфликта, включая признание присоединения Крыма к России в 2014 году и отказ от вступления в НАТО. Об этом сообщают западные чиновники со ссылкой на конфиденциальный документ, представленный Киеву на переговорах в Париже 17 апреля. Слова чиновников приводит The Wall Street Journal.

Представитель Госдепа в беседе с журналистами уточнил, что документ содержит «список потенциальных вариантов» для обсуждения, а не ультиматум. Ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне в конце недели. В случае согласования позиций инициативы могут направить Москве. Сегодня, 21 апреля, WSJ сообщила, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне.

Однако, по данным чиновников, предложения США не предполагают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда войск РФ. Также, как подчеркивают источники, Вашингтон не намерен ограничивать военную поддержку Киева или блокировать размещение европейских войск в Украине.

Среди предложений — создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под возможным контролем США. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским упоминал передачу американцам украинских энергообъектов, назвав это «лучшей защитой для инфраструктуры».

Подробнее — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».