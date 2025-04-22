Анапа может потерять до половины туристов из-за закрытых пляжей

Неготовность Роспотребнадзора открыть пляжи Анапы и Темрюка привела к отмене 10% запланированных поездок. По оценкам АТОР, курорт могут посетить лишь 2–2,5 млн туристов вместо обычных 4–4,5 млн. Основной поток переориентируется на Крым, Дагестан и зарубежные направления, что уже спровоцировало рост цен.

18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 141 пляж в Анапском районе и 9 в Темрюкском не соответствуют санитарным нормам из-за последствий разлива нефти в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Спрос на отели Анапы упал на 50–85%, бронирования на лето минимальны. Несмотря на скидки до 40%, загрузка остается низкой. В то же время цены в Крыму и Калининграде выросли на 30%.

Эксперты прогнозируют, что Крым получит дополнительно 1–1,5 млн туристов, а Дагестан — на 30–40% больше отдыхающих, чем в прошлом году. Часть туристов может выбрать Турцию и Египет, где цены снижаются из-за укрепления рубля.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Анапе дали средство от загара».