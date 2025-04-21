Папа Франциск завещал похоронить себя в простой могиле без украшений

Папа римский Франциск написал духовное завещание в июне 2022 года. Он пожелал быть похороненным в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Средства на подготовку церемонии понтифик распорядился взять из пожертвований благотворителя. Франциск описал и устройство будущей гробницы.

«Я прошу, чтобы моя гробница была подготовлена в нише бокового нефа между капеллой Павла (капелла Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца вышеупомянутой папской базилики. Могила должна быть в земле, простая, без особых украшений и с единственной надписью: "Франциск"»,— говорится в завещании понтифика.

Папа римский подчеркнул, что базилика имеет для него особую ценность. «Я желаю, чтобы мой последний земной путь завершился именно в этом древнем святилище Марии, куда я приходил молиться в начале и в конце каждого апостольского путешествия, чтобы с доверием вверить свои намерения Непорочной Матери и поблагодарить ее за ее кроткую и материнскую заботу»,— пояснил папа Франциск.

Похороны папы римского Франциска могут состояться в период с пятницы по воскресенье (с 25 по 27 апреля). Точную дату определят кардиналы католической церкви. Понтифик умер сегодня, 21 апреля, утром в возрасте 88 лет.