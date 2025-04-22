Аудиторы переключают регулирование

Саморегулируемая организация (СРО) аудиторов предлагает снизить регуляторную нагрузку на участников рынка, в частности, избавить их от необходимости соблюдения дублирующих друг друга требований в части борьбы с отмыванием. Отдельные требования действующего законодательства и нормативных актов избыточны и ограничивают работу аудиторов, полагают в СРО. Однако для их отмены потребуется большая нормотворческая работа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

СРО «Содружество» собирается снизить регуляторную нагрузку на участников аудиторского рынка, следует из разработанного «Плана мероприятий по развитию аудиторской профессии» (с ним ознакомился “Ъ”). В частности, СРО разрабатывает предложения по исключению дублирующих контрольных функций СРО, Федерального казначейства и ЦБ в области ПОД/ФТ. Также планируется подготовить предложения по сокращению и упрощению функций аудиторов в области ПОД/ФТ с одновременным предложением мер по повышению эффективности таких систем через другие механизмы. Кроме того, предполагается сформулировать позицию СРО в части подхода к конкурсному отбору аудиторов при проведении различных закупок товаров и услуг.

В настоящий момент проверку соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ осуществляет Федеральное казначейство (ФК) для тех компаний, кто допущен к аудиту общественно значимых организаций (ОЗО). При этом СРО также при проведении проверок должна осуществлять этот контроль. По словам аудиторов, двойные проверки являются большой нагрузкой. Как отмечает гендиректор «Универс-Аудита» Дмитрий Лимаренко, «эти проверки очень похожи — в частности, и СРО, и Казначейство запрашивают внутренние распорядительные документы, смотрят, проходят ли аудиторы соответствующее обучение, отправляют ли в Росфинмониторинг сообщения и т. п.». Кроме того, по времени проверка СРО может занимать 1,5–3 месяца, примерно столько же будет идти проверка Казначейства, но часто бывает, что проверки продлеваются, отмечают собеседники “Ъ”.

Любая проверка со стороны контролирующих органов — это время, в течение которого ресурсы аудиторов «не заняты в предоставлении услуг клиенту, а, следовательно, содержат исключительно издержки на рабочее время без встречной компенсации», поясняет руководитель практики МСФО «КСК Групп» Светлана Крапивенцева. По ее словам, предложение СРО заключается в том, чтобы для аудиторов ОЗО данный вид контроля был закреплен только за ФК, что освобождало бы и компанию, и СРО от аналогичной проверки. Обсуждение этой меры ведется на уровне комиссий СРО, отмечает собеседник “Ъ” из числа аудиторов.

При этом сокращение и упрощению функций аудиторов в области ПОД/ФТ также должно пойти на помощь участникам рынка. По словам собеседника “Ъ” на аудиторском рынке, сейчас эта функция больше важна для банков, «поскольку они в режиме онлайн видят все денежные операции». «Аудиторы работают с исторической информацией, то есть в ходе аудита они получают доступ к информации об уже свершившихся операциях»,— поясняет управляющий партнер группы компаний «Мариллион» Полина Виксне. По ее словам, возложение на аудиторов таких же функций по ПОД/ФТ, как и на лиц, непосредственно осуществляющих проведение операций, «никак не влияет на то, что рисковые с точки зрения ПОД/ФТ операции не будут осуществлены, но при этом приводит к серьезному увеличению нагрузки на аудиторские организации».

Структурирование требований в рамках законодательства по конкурсным отборам (в рамках законов «О контрактной системе в сфере закупок…» (44-ФЗ) и «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц» (223-ФЗ)) будет способствовать повышению качества предоставляемых аудиторами услуг. «Конкурсы, проводимые в соответствии с 44-ФЗ или 223-ФЗ для выбора аудиторов, часто структурированы таким образом, что качественные критерии оценки не имеют большого значения и главную роль играет цена предложения»,— указывает гендиректор «Юникона» Владислав Погуляев. В результате из-за неэффективных критериев побеждает тот, кто «предлагает самую низкую цену, что мешает организациям выбрать качественного аудитора», считает он.

Однако в этом случае потребуется заметная корректировка законодательства. Как считает гендиректор «Эксперт Бизнес-Решений» Павел Митрофанов, учет неценовых параметров, «как то вхождение в реестр, наличие индивидуального рейтинга надежности, какой-то референс компаний, которым оказаны услуги», было бы правильно в конкурсные отборы внедрить.

Юлия Пославская