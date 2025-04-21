Суд заочно арестовал кинокритика-иноагента Екатерину Барабаш

Суд изменил меру пресечения кинокритику и журналисту Екатерине Барабаш (признана иноагентом) с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом сообщило главное управление ФСИН России по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Барабаш (признана иноагентом)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Екатерина Барабаш (признана иноагентом)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня кинокритика объявили в розыск из-за неявки на заседание. 26 февраля ее обвинили по делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщили в ГУ ФСИН, 13 апреля сотрудники ведомства с помощью электронного мониторинга зафиксировали нарушение домашнего ареста. По месту жительства Екатерину Барабаш (признана иноагентом) не обнаружили. Информацию передали в судебную инстанцию.

Кинокритик публиковала посты о военных действиях на Украине на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В начале апреля ее внесли в реестр иноагентов.