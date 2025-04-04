Минюст объявил издание «Гласная» и кинокритика Барабаш иноагентами

Министерство юстиции России внесло 4 апреля в реестр иностранных агентов издание «Гласная», блогера Алексея Губанова, известного как Jesus AVGN, а также Святослава Толстого, журналиста Алексея Лушникова и кинокритика Екатерину Барабаш. Из реестра исключена некоммерческая организация «Проект Апрель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В пояснении Минюста указано, что включенные в реестр лица принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также взаимодействовали с иностранными СМИ, выступали против специальной военной операции на Украине и распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Министерство добавило, что Алексей Губанов, Святослав Толстой, Алексей Лушников и главный редактор «Гласной» (признаны иноагентами) проживают за пределами РФ.

Издание «Гласная» (признано иноагентом), помимо перечисленного, осуществляло пропаганду ЛГБТ-отношений («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Известно, что сайт социального журналистского проекта был заблокирован в июле 2024 года. Публикации издания были направлены на преодоление стереотипов и продвижение гендерного равноправия в российском обществе.

Некоммерческая организация социальной поддержки населения «Проект Апрель» исключена из реестра после проверки, проведенной на основании заявления об исключении. В пояснении сказано, что фактов осуществления ею деятельности в качестве иностранного агента не выявлено. «Проект Апрель» занимается профилактикой ВИЧ в Тольятти, а также помогает людям из уязвимых групп населения. Организация была внесена в реестр в 2016 году после жалобы на недоступность заместительной терапии в России.

Всего в реестре на сегодняшний день числятся 969 физических и юридических лица. 18 марта министр юстиции Константин Чуйченко сообщал, что из реестра были исключены 224 человека и организации.

Екатерина Отрашкевич