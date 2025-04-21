Суд объявил в розыск кинокритика-иноагента Барабаш за фейки о российской армии

Пушкинский городской суд Подмосковья объявил в розыск кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш (признана иноагентом) после неявки на заседание. 26 февраля ее отправили под домашний арест по делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Барабаш (признана иноагентом)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Екатерина Барабаш (признана иноагентом)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд должен был состояться сегодня, 21 апреля, но из-за неявки Екатерины Барабаш (признана иноагентом) уголовное дело приостановили. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Судебная инстанция от комментариев отказалась.

Кинокритик публиковала посты о военных действиях на Украине на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Екатерина Барабаш (признана иноагентом) работает в издании Republic (признано иноагентом), также публиковалась в российском Forbes. В начале апреля ее внесли в реестр иноагентов.