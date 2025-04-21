Путин прокомментировал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

Президент Владимир Путин счел несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) ударом по карману граждан России. Такое мнение глава государства высказал на встрече с главами муниципалитетов.

«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов — потом все, до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы»,— отметил президент.

На прошлой неделе Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросу инфраструктуры для жизни. В ходе встречи глава государства заявил, что на модернизацию систем ЖКХ до 2030 года потребуется как минимум 4,5 трлн руб.