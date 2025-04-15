Путин: на обновление систем ЖКХ необходимо не менее 4,5 трлн рублей

Президент Владимир Путин заявил, что на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 года потребуется как минимум 4,5 трлн руб. Он уточнил, что в эту сумму войдут как бюджетные, так и частные инвестиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«При этом надо обеспечить использование всех внутренних ресурсов и резервов отрасли, в том числе для выявления зон риска, предотвращения аварийных ситуаций»,— сказал президент в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу инфраструктуры для жизни.

Глава государства напомнил, что за последние шесть лет более 600 млрд руб. направили из федерального бюджета на развитие ЖКХ. В результате удалось обновить 3,6 тыс. объектов инфраструктуры и свыше 10 тыс. км коммунальных сетей.

В четверг, 10 апреля, прошло заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных сфер экономики. Участники заседания обсуждали ситуацию в ЖКХ, включая тепло- и водоснабжение. Среди основных проблем отрасли выделили неполную собираемость платежей за услуги ЖКХ, потери в сетях, износ инфраструктуры и дефицит источников инвестиций. Глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил меры поддержки отрасли.