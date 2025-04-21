Трамп распорядился приспустить флаги США из-за смерти папы римского

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Американский лидер отметил, что понтифик «был хорошим человеком». По случаю его смерти в США приспущены все флаги страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Он был хорошим человеком, усердно работал, любил мир»,— сказал Дональд Трамп в Белом доме. Как передает AFP, президент распорядился приспустить флаги на Белом доме, общественных и военных объектах, а также на военно-морских судах и иностранных дипломатических представительствах «в знак уважения к памяти его святейшества папы Франциска».

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) умер в своей резиденции в Ватикане сегодня, 21 апреля, утром. Ему было 88 лет. Последним появлением понтифика перед публикой стало пасхальное обращение к верующим 20 апреля. Франциск занимал пост папы римского 3055 дней, с 2013 года.

Лусине Баласян