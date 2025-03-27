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Коммерсантъ FM
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Мусор грузят на своих

Ряд регионов заключит концессии на строительство сортировки мусора без конкурсов

Правительство сократило сроки заключения концессионных соглашений «на строительство комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» — так официально называются мусоросортировочные комплексы. В 19 регионах построят 36 таких объектов, соглашения с исполнителями будут заключать без конкурсов, чтобы отсечь недобросовестных участников. Стройки смогут рассчитывать на льготное финансирование ППК РЭО. Документ призван ускорить приток в отрасль частных инвестиций, но отдельных экспертов смущает неконкурентный отбор участников соглашений.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство опубликовало распоряжение № 649-р от 20 марта 2025 года — документ необходим и приоритетен для «перезапуска» отрасли на фоне мусорных коллапсов (о расставляющих отраслевые приоритеты поручениях «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева “Ъ” писал 17 марта). 19 субъектов РФ — Приморский, Алтайский, Красноярский, Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская, Калининградская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Коми — смогут заключать концессионные соглашения без конкурса с организациями из списка, приложенного к распоряжению.

Распоряжение требует обязательного участия ППК РЭО в этих организациях-концессионерах (видимо, для обеспечения корпоративного контроля), также ППК обеспечит льготное финансирование, целевое использование средств и соблюдение сроков строительства. Всего в 19 регионах будут построены 36 объектов по обработке ТКО общей мощностью 5 млн тонн, утилизации — 2,1 млн тонн, размещению — 3,765 млн тонн, что позволит регионам из перечня практически полностью обеспечить достижение показателей федпроекта «Экономика замкнутого цикла» — 100% сортировки ТКО к 2030 году.

«Распоряжение было принято в связи со сложностями ведения инвестиционной деятельности в отдельных регионах страны и отсутствием инвесторов, готовых к долгосрочным частным инвестициям в проекты»,— пояснил “Ъ” гендиректор РЭО Денис Буцаев. В ППК РЭО поясняют: процедура заключения концессионного соглашения по конкурсу занимает порядка 135 рабочих дней с выходом на стройку не ранее 10–12 месяцев, а затягивание сроков приводит к существенному удорожанию проектов.

Ранее, напомним, Минприроды был опубликован проект указа президента о расширении полномочий самого РЭО в мусорной отрасли (также в перечне приоритетов, см. “Ъ” от 20 марта). Как полагает Ирина Тельнова из Института экологии НИУ ВШЭ, следствием роста административного веса РЭО, однако, может стать «недостаточная концентрация компании на вопросах, отнесенных к ее прямой компетенции, что и вынудило ее искать способы повышения эффективности при помощи непрозрачных инструментов». «Отрасль обработки ТКО в РФ характеризуется отступлениями от рыночных принципов»,— соглашается старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева, отмечая, что «подход правительства вряд ли соответствует нормам и логике №115-ФЗ (закона о конкуренции.— “Ъ”), требующего конкурентного и состязательного отбора концессионеров».

Впрочем, распоряжение «при правильном подходе» может и решить значительную часть проблем концессионеров, которым невыгодно терять деньги — неплатежи за вывоз мусора в отдельных регионах достигают 70%, отмечает старший научный сотрудник Лаборатории исследований проблем устойчивого развития ИПЭИ РАНХиГС Содном Будатаров. Если желающих строить объекты по концессии без участия РЭО не нашлось, «с ними у ППК РЭО есть как минимум понимание — как будет строиться совместная деятельность»,— говорит эксперт, добавляя, что отказ от торгов исключит и участие в них недобросовестных компаний, способных блокировать исполнение контрактов.

Анна Королева, Олег Сапожков

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