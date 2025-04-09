Мусор уходит в землю

Регуляторы описывают детали внедрения в «мусорную реформу» технологии, позволяющей выполнить нормативы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО),— это производство из органических отходов искусственных грунтов. Однако востребованность и окупаемость их выпуска неочевидна, поэтому Федеральная антимонопольная служба намерена конкретизировать затраты региональных операторов на него введением тарифного регулирования, а Минприроды будет требовать от регионов гарантий спроса на продукт такой утилизации. Предполагается, что эти ограничения должны заставить регоператоров развивать и альтернативные способы утилизации органической составляющей ТКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства, меняющий правила регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО — при одобрении Белым домом он должен заработать с 1 сентября 2025 года. Документ включает расходы на утилизацию отходов путем производства искусственных грунтов и энергетическую утилизацию (мусоросжигающими заводами) в состав необходимой валовой выручки региональных операторов и предусматривает как корректировку тарифов в зависимости от объемов реализации искусственного грунта, так и возможность досрочного пересмотра единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. В сущности, речь идет о том, что регоператоры смогут смешивать наиболее сложные для утилизации органические составляющие ТКО с землей для производства «искусственных грунтов», что позволит им выполнить требования по вовлечению в оборот не менее 25% отходов без дорогостоящих инвестпроектов по более эффективному использованию бытовой органики.

Как “Ъ” пояснили в ФАС, тарифы за ТКО для населения по-прежнему будут ограничиваться предельными индексами.

Де-факто это позволит регоператорам «выставить счет» за производство искусственных грунтов регионам, но в ограниченном объеме — для этого потребуется обязательное наличие в региональных программах мероприятий, направленных на их использование. В ответственной за «мусорную» реформу ППК «Российский экологический оператор» отмечают, что «необходимо создавать дополнительные стимулы для того, чтобы вовлекать продукцию, произведенную из вторичных ресурсов, в оборот, в том числе через госзакупки», хотя и признают необходимость увеличения глубины переработки органических отходов.

Нормативная база разрабатывается: 8 апреля Минприроды опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, устанавливающий минимальные значения извлечения на объектах обработки вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию: для мощностей, созданных до 1 сентября 2025 года, это 10% от массы отходов, для новых объектов — 13% при мощности до 100 тыс. тонн в год и 15% — при большей. Этот же документ требует «извлечения органической части ТКО не менее 30% от массы» для производства искусственных грунтов.

Сложность утилизации ТКО в том, что в РФ не выстроена система сортировки — крайне трудно грамотно утилизировать смешанные отходы.

Чаще всего под утилизацией ТКО понимается измельчение смешанного мусора и использование его в качестве пересыпки на полигонах — ее иногда и выдают за грунт.

«С принятием документа у чиновников появляются формальные основания для отчетов, что они выполняют или стремятся к выполнению национальной цели по утилизации. Это позволяет заложить данные расходы в тариф, что отразится на потребителях либо на бюджете регионов»,— подтверждает старший научный сотрудник Лаборатории исследований экономики развития ИПЭИ РАНХиГС Содном Будатаров. В проекте ФАС отсутствуют оценки тарифных последствий для регионов — непонятно, насколько тариф может поменяться и кто за это заплатит, указывает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. По сути, ФАС определила гарантированный источник, который позволит компенсировать затраты, связанные с утилизацией ТКО путем производства искусственных грунтов или энергетической утилизации.

Впрочем, есть эксперты, настроенные позитивно: как указывает Игорь Колесников из Института экономики города, утилизация ТКО путем выпуска искусственных грунтов вовлечет больше ТКО в хозяйственный оборот и снизит захоронение, а затраты на эти виды деятельности перераспределятся. При этом единый тариф, определяемый из необходимой валовой выручки регоператора, может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из экономически обоснованных затрат.

Оптимизм в целом разделяют и участники рынка. Предлагаемые изменения — классическая сбалансированная система экономического кнута и пряника, говорит заместитель гендиректор группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова. В масштабах страны до сих пор существует дефицит мощностей по утилизации органических отходов, добавляет генеральный директор УК «ЭкоРазвитие» Юрий Платонов: комплексные мощности, включающие в себя компостирование, глубокую сортировку, есть в достаточном объеме только в Московской области. По оценке эксперта, компостирование исключит из захоронения и вовлечет в хозяйственный цикл примерно 30% потока отходов, а приблизительный рост тарифа регоператора составит 5–15%.

Анна Королева, Олег Сапожков