Утром — деньги, вечером — сервер

Правительство планирует обязать ведомства и госкомпании закупать электронику по полной предоплате, данную инициативу поручили проработать Минфину и Минпромторгу. Производители электроники считают, что авансирование заказов поможет им покрыть расходы на закупку компонентов и снизит издержки, связанные с высокой ключевой ставкой ЦБ. Однако сами заказчики считают, что полная предоплата не будет способствовать своевременной и качественной поставке техники от производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров поручил Минпромторгу и Минфину до 6 июня предоставить проект постановления правительства, предусматривающий установку для государственных и муниципальных заказчиков аванса в размере 100% по государственным контрактам на поставку отдельных видов российской радиоэлектронной продукции, следует из поручений председателя правительства от 2 февраля, с которыми ознакомился “Ъ”. В эти же поручения была включена проработка расширения практики форвардных контрактов на планшеты, компьютеры, серверы и т. д., а также исключение из списка параллельного импорта некоторых иностранных брендов, о чем “Ъ” писал на прошлой неделе (см. “Ъ” от 3 апреля).

В аппарате Дениса Мантурова подтвердили поручения, в Минфине переадресовали запрос в Минпромторг. В Минпромторге сообщили, что успешная реализация проекта (введение стопроцентной предоплаты на госзакупках) позволит повысить конкурентоспособность российской продукции и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках.

Авансирование госзаказа позволит частично нивелировать негативный эффект от ключевой ставки ЦБ, говорит первый вице-президент ГК «Аквариус» Дмитрий Титов. По его словам, постановлением правительства от 2022 года уже утвержден перечень продукции с авансом на тендерах в 80%. «Предприятия отрасли предлагают включить электронную продукцию в указанный перечень»,— говорит господин Титов.

По данным «Контур.Закупки», в 2024 году по 44-ФЗ было опубликовано 57,3 тыс. тендеров на закупку компьютеров и периферийного оборудования, в деньгах этот показатель составил 79,6 млрд руб. Это на 20% больше в количественном выражении и на 1,2% меньше в денежном по сравнению с итогами 2023 года. По 223-ФЗ количество закупок увеличилось на 4%, до 22,7 тыс., в деньгах показатель увеличился на 31%, до 55,6 млрд руб.

Ранее уже оглашались планы правительства по изменениям подходов к финансированию заказов на электронику, среди которых обсуждался вопрос стопроцентной предоплаты, подтверждает представитель производителя электроники Fplus. «В частности, есть идея обязать формировать все закупки электроники в первом квартале года, так как на данный момент существует дисбаланс, когда в четвертом квартале все начинают экстренно тратить бюджеты и под конец года наблюдается бешеный ажиотаж, а в первые три квартала многие производства просто простаивают»,— объясняет он. О простое производственных мощностей электроники “Ъ” сообщал в начале апреля. По мнению представителя Fplus, перенос формирования закупок на первый квартал может исправить ситуацию. Сейчас нет обязанности для заказчиков вносить аванс на закупку электроники и введение хотя бы частичного аванса помогло бы покрыть расходы производителей на покупку компонентов и прочие расходы, добавляет он.

Однако сами заказчики электроники не разделяют оптимизма в отношении полной предоплаты тендеров. По словам вице-президента, директора по закупкам «Ростелекома» Татьяны Карасевой, стопроцентная предоплата необязательна для отечественной электронной промышленности, поскольку в стоимость товара уже заложена маржа, не требующая предоплаты. «Кроме того, стопроцентный аванс не стимулирует предприятия к своевременной и качественной поставке»,— добавляет она. Однако, признает госпожа Карасева, полное авансирование необходимо и актуально в условиях высокой ключевой ставки ЦБ. По ее словам, для дальнейшего развития отечественных производителей необходимо создать благоприятные условия финансового рынка, которые позволят предприятиям пользоваться доступными инструментами финансирования и снизят их зависимость от «жестких предоплатных схем».

Тимофей Корнев